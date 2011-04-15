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13/11/2018
18:07

ЛУКОЙЛ за 9 месяцев сократил добычу нефти на 0.5% до 65.016 млн т

ЛУКОЙЛ за 9 месяцев 2018 года сократил добычу нефти на 0.8% до 65.016 млн т в годовом исчислении. Об этом свидетельствует сообщение компании.

Добыча нефти без учёта проекта "Западная Курна-2" уменьшилась на 0.5% до 63.778 млн т.

В III квартале ЛУКОЙЛ добыл 22.186 млн т нефти, что на 3.4% больше уровня II квартала 2018 года. Без учёта проекта "Западная Курна-2" добыча выросла на 2.8% до 21.717 млн т.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 37.5% до 276.4 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 32.1% до 3686.8 млрд руб., показатель EBITDA - на 33.1% до 514.7 млрд руб.



"AK&M" от 13.11.2018
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