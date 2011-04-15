НОВАТЭК поставил первую партию СПГ компании CNOOC

Дочернее общество ПАО "НОВАТЭК" - Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd. - поставило китайской компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) партию сжиженного природного газа (СПГ), произведённую на проекте "Ямал СПГ". Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Партия была доставлена танкером ледового класса Arc7 по Северному морскому пути (СМП) в восточном направлении до регазификационного терминала Фуцзянь в Китае за 20 дней, при этом отрезок по СМП был пройдён за 7.5 дней.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб. со 111.998 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 43% до 594.591 млрд руб. с 414.161 млрд руб.





"AK&M" от 13.11.2018