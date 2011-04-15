Рубль стабилизировался, проигнорировав падение нефти. В самом начале сессии пара USD/RUB продемонстрировала нисходящий импульс, но к текущему моменту отыграла почти все дневные потери. Пара EUR/RUB на открытии также снижалась, однако далее перешла к восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом минусе. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Брокер Дмитрия Бабина.



На протяжении всей предыдущей сессии рубль консолидировался на положительной территории, и сегодня продолжил данную тенденцию в рамках сформированного вчера диапазона. При этом активное снижение нефтяных цен, усилившееся во вторник, вызывает лишь кратковременные нисходящие импульсы, не выходящие за границы бокового канала.



В результате рублевая стоимость нефти сегодня вновь переписала трехмесячный минимум, потеряв почти 20% от исторической вершины, установленной в начале октября. С одной стороны, это отражает краткосрочную переоцененность российской валюты. Однако, учитывая, что до этого рубль существенно отставал от активного роста нефтяных цен, скорей всего, мы наблюдаем нормализацию его курса по отношению к сырьевому фактору, и данный процесс, вполне вероятно, еще не закончен, подчеркивает аналитик.



Развивающиеся валюты в начале дня активно корректировали потери предыдущей сессии, однако затем возобновили снижение, а многие из них переписали локальные минимумы. Давление на глобальные рисковые активы продолжает оказывать высокий курс доллара, остающийся вблизи полуторалетних вершин.



Российский долговой рынок по-прежнему демонстрирует слабость, оказывая негативное влияние на рубль. Индекс гособлигаций RGBI сегодня открылся вверх, но затем возобновил снижение, приблизившись к установленному вчера двухмесячному минимуму.



Котировки Brent завершили предыдущую сессию вблизи нового семимесячного минимума. В начале российских торгов нефть восстанавливалась, но затем возобновила снижение, переписав вчерашний минимуму. К текущему моменту Brent отскочила к отметке $68.8, теряя 0.25%.



Очередной нисходящий импульс в нефти был спровоцирован заявлением президента США, который осудил намерение ОПЕК+ сократить объем добычи в следующем году, подчеркнув, что нефтяные цены должны быть значительно ниже.



Индекс доллара (DXY) вчера закрылся около нового полуторалетнего максимума, и сегодня в начале дня умеренно корректировался. Однако после нашего открытия американская валюта начала восстанавливаться, демонстрируя разнонаправленную динамику. Сейчас DXY торгуется около уровня завершения предыдущей сессии, находящегося чуть выше отметки 97.5 п.



Европейская валюта в начале дня продолжила активно снижаться, обновив полуторалетний минимум к доллару. Но затем пара EUR/USD начала корректироваться, перейдя после нашего открытия к консолидации. Сейчас пара торгуется в небольшом плюсе около отметки 1.124.



Давление на евро оказали усилившиеся опасения по поводу того, что слабость европейской экономики заставит ЕЦБ вернуться к механизму долгосрочного рефинансирования (LTRO). Кроме того, нисходящей динамике пары EUR/USD способствует увеличение рисков, связанных с проблемами процесса выхода Великобритании из ЕС, а также с итальянским бюджетным кризисом.



"AK&M" от 13.11.2018