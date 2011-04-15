ВВП РФ в III квартале вырос на 1.3%

ВВП РФ в III квартале 2018 года, по предварительной оценке, вырос на 1.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Во II квартале 2018 года ВВП увеличился на 1.9%. Объём ВВП за II квартал составил в текущих ценах 24846.6 млрд руб.





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