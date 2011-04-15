Сбербанк снизил ставки и увеличил срок кредитования по потребительским кредитам

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Об этом говорится в сообщении банка.



В рамках акции максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 п.п. Также увеличен максимальный срок кредита - до 7 лет. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11.9%.



Фиксированные ставки предлагаются на суммы кредита от 1 млн руб. Со сроком до 5 лет они составляют 11.9% при оформлении через Сбербанк-Онлайн и 12.4% - в отделениях. Со сроком от 5 до 7 лет ставка 12.9% независимо от канала оформления. На кредиты от 300 тыс. до 1 млн руб. диапазон ставок составляет 11.9-16.9% на срок до 5 лет и 12.9-17.9% на срок от 5 до 7 лет. При сумме кредита от 30 до 300 тыс. руб. диапазон ставок составляет 12.9-19.4% на срок до 5 лет и 13.9-19.9% на срок от 5 до 7 лет.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 13.11.2018