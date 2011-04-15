Дайджест газеты "Ведомости" от 14 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 14 ноября 2018 года.





НАЛОГОВАЯ ДАСТ ПРИКУРИТЬ

ТАБАЧНЫМ КОМПАНИЯМ ГРОЗЯТ НАЛОГОВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ





В их традиционной схеме работы ФНС увидела схему ухода от налогов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что из своей обычной схемы работы табачные компании могли извлекать незаконную налоговую выгоду. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудник и топ-менеджер двух разных табачных компаний и подтвердил федеральный чиновник.



ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в ноябре - декабре аффилированным с ними дистрибуторам или складам. Искусственно наращивая такие продажи, некоторые компании фиксировали ставки акциза до их повышения с Нового года и тем самым минимизировали налоговую нагрузку, объясняет чиновник.



Налоговики провели проверки уже двух производителей - Imperial Tobacco и Погарской сигаретно-сигарной фабрики, их дополнительные налоги могут превысить 10 млрд руб.





ПЕРВЫЙ ЗВОНОК "ЯНДЕКСА"

"ЯНДЕКС" ПОКАЖЕТ СВОЙ СМАРТФОН В ПОНЕДЕЛЬНИК



Продавать "Яндекс.Телефон" готовы "М.видео" и "Вымпелком".

Интернет-гигант может представить "Яндекс.Телефон" в понедельник, 19 ноября, рассказали "Ведомостям" источники. На пресс-конференции, назначенной на эту дату, "Яндекс" покажет новые продукты, говорится в приглашении.



Характеристики "Яндекс.Телефона" в целом соответствуют недорогим китайским смартфонам. На старте переговоров, в августе, обсуждалась розничная цена аппарата 14 990 руб., но из-за падения курса рубля она увеличилась до 16 990 руб., рассказывал в августе человек, знакомый с участниками переговоров. Другой говорил о 20 000 руб.





ЧЕТВЕРТЬ ЭКСПОРТА ГАЗА В МИРЕ БУДЕТ ИЗ РОССИИ

СПРОС НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ ВЫРАСТЕТ В 1,5 РАЗА ЗА 20 ЛЕТ



Но 60% мировой торговли придется на сжиженный газ.

13 ноября Международное энергетическое агентство (МЭА, структура Организации экономического сотрудничества и развития) обновило прогноз на 2040 г.: годовое потребление газа в мире вырастет почти до 5,4 трлн куб. м (+43,8% к 2017 г.). Торговля газом вырастет к 2040 г. до 1289 млрд куб. м в год, предсказывает МЭА, более четверти всех мировых поставок будет обеспечивать Россия.



Главный сейчас для российского газа рынок - Европейский союз - к 2040 г. перестанет быть таковым.





РОССИЮ ГОТОВЯТ К РЕНОВАЦИИ

РЕНОВАЦИЯ ПОЗВОЛИТ ПРЕКРАТИТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В СТРАНЕ, СЧИТАЮТ





АВТОРЫзаконопроекта "О реновации жилищного фонда в РФ". Федеральный проект, в отличие от московского закона, предполагает не только снос, но и реконструкцию зданий, а также - участие инвесторов в процессе.



Авторы законопроекта "О реновации жилищного фонда в Российской Федерации" (его будут обсуждать в Госдуме 23 ноября) считают, что именно такой подход будет эффективен для обновления жилого фонда страны Документ, внесенный депутатами Сергеем Мироновым и Галиной Хованской и опубликованный на сайте парламента, невелик - всего 30 страниц. Регионов, которые готовы запустить процесс, по оценкам авторов законопроекта, пока немного, всего 5-6.



Как объяснила "Ведомостям" председатель комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, основная цель закона - прекратить воспроизводство аварийного жилищного фонда в стране. Чтобы регионы могли приступить к реновации, они должны принять собственные нормативные акты, учитывающие местную специфику. Кроме того - выполнить обязательства по переселению жителей из аварийного жилья. Эту программу не стоит путать с реновацией.





"НАРОД УЖЕ СМИРИЛСЯ С ТЕМ, ЧТО ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ РАСТУТ"



Владимир Воронин рассказывает, с какой доходностью работают девелоперы, и объясняет, почему на этот рынок больше уже никто не стремится.



Этим летом ФСК "Лидер" стала объектом нападок со стороны телеграм-каналов: компанию подозревали в нестабильном финансовом состоянии. Рынок ожидал едва ли не нового рейдерского захвата бизнеса Ворониных, как это однажды уже было в 2005 г. Тогда у них отобрали крупнейшую строительную корпорацию столичного рынка недвижимости - СПК "Развитие".



Владимиру Воронину пришлось практически с нуля создавать новую компанию - ФСК "Лидер". И выстраивать структуру таким образом, что она стала неинтересной для рейдеров, рассказывал он ранее "Ведомостям": без консолидации на одном юрлице. С тех пор рынок изменился - он перестал быть таким привлекательным, особенно для непрофильных игроков; маржа девелоперов снизилась до критических отметок; а законодательство резко ужесточилось. С тех пор "Лидер" с оборотом почти в 100 млрд руб. стал одним из самых заметных игроков.





ДОЛГОВАЯ ЯМА США



За последнее десятилетие размер долговых обязательств США, находящихся в обращении, вырос с $5,1 млрд до $15,9 млрд, но проблем с их финансированием не возникало.



Расходы на обслуживание долга были низкими из-за низких процентных ставок и инфляции, а также высокого спроса со стороны инвесторов всего мира. Но теперь ситуация меняется. В 2017 г. процентные расходы на обслуживание федерального долга составили $263 млрд - 6,6% всех расходов правительства и 1,4% ВВП, что гораздо меньше среднего значения за последние 50 лет. Но бюджетный дефицит и госдолг растут вместе с процентными ставками и инфляцией.



В октябре минфин уже сообщил, что ассигнования на процентные выплаты выросли на 20% в 2018 финансовом году (завершился в сентябре). К 2028 г., по прогнозу бюджетного комитета конгресса (CBO), выплаты по процентам увеличатся до $915 млрд, что будет равно 13% всех расходов и 3,1% ВВП.





BOEING МОГ РУХНУТЬ САМ



Причиной недавнего крушения Boeing 737 могло стать новейшее устройство в системе управления - оно может само направлять судно вниз, но производитель не сообщал авиакомпаниям об этом.



Boeing не сообщил авиакомпаниям о новой особенности системы управления в новейших самолетах Boeing 737 MAX 8 и 9, которая, как считается, могла привести к крушению самолета индонезийской Lion Air 29 октября. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников расследования, пилотов и чиновников Федеральной авиационной администрации США.



Автоматическая система предотвращения сваливания в штопор на самолетах Boeing 737 MAX 8 и 9 включается сама, если самолет в режиме ручного управления слишком резко набирает высоту, что чревато потерей подъемной силы и скорости. При включении система сама направляет нос лайнера вниз. Так самолет под действием силы тяжести вновь набирает скорость.





"КАК СТРОЯТ НОВУЮ МОСКВУ"



Новая Москва - самая крупная в столице площадка для девелопмента. Утвержденные в 2017 г. Правила землепользования и застройки предполагают возведение 20,3 млн кв. м жилья - это ресурс на 10 лет работы.



Новая Москва - потенциально самая крупная строительная площадка, почти 150 000 га не полностью урбанизированной территории. Будет ли она развиваться разумно и успешно, зависит, в частности, от того, есть ли у властей и девелоперов общее понимание, что тут развивать. И того, как город будет координировать процесс.



Власти говорят о "четком видении" того, что, где и когда нужно строить: руководитель департамента развития новых территорий г. Москвы Владимир Жидкин на XII московском форуме лидеров рынка недвижимости MREF рассказал, что принят генплан, утверждены правила землепользования и застройки, территориальные схемы ТиНАО, есть планы по комплексному развитию территории, реализация которых, по мнению чиновника, приведет к тому, что качество жизни в новой Москве ничем не будет отличаться от жизни в старых границах города.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 14.11.2018