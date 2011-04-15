Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 ноября 2018 года



ДАННЫЕ СНИМАЮТ В БАНКОМАТАХ

ПЕРЕД ХАКЕРАМИ БЕССИЛЬНЫ ВСЕ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВ



Большинство банкоматов уязвимы к хищению средств и все - к утечке данных банковских карт клиентов, следует из исследования Positive Technologies. Причем взломать устройство можно за 15 минут. Эксперты, впрочем, уточняют, что на практике уязвимость банкоматов сильно зависит от того, какому банку они принадлежат.





У "ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ" СВЕТЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

РИТЕЙЛЕРЫ ОЖИДАЮТ РЕКОРДНОЙ ВЫРУЧКИ



Ритейлеры в этом году ждут от россиян рекордных трат на традиционной распродаже "черная пятница". По оценке участников рынка, их выручка в дни акции может оказаться на 57% выше, чем в прошлом году, и достигнуть 52 млрд руб. Ожидания могут оказаться завышенными, предупреждают аналитики: реальные доходы населения снова начали падать, а на покупки в кредит повлияет повышение ставки ЦБ.





ГЕНЕРАЛ ПОЛУЧИЛ ДИВИДЕНДЫ ПРЯМО В СИЗО

БЫВШИЙ ЧИНОВНИК МИНОБОРОНЫ ЗАРАБОТАЛ ОКОЛО 50 МЛН РУБ., НАХОДЯСЬ ПОД АРЕСТОМ





Как стало известно "Ъ", арестованный по громкому уголовному делу о хищениях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи бывший начальник 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны Александр Оглоблин, по данным следствия, умудрился заработать 46,5 млн руб. уже по время пребывания в СИЗО. Такая сумма, как установили правоохранители, поступила в виде дивидендов на счет его доверенного лица от АО "Группа компаний "Информтехника"", в покупку акций которой генерал-майор Оглоблин несколько лет назад вложил почти 150 млн руб., полученных, как считает следствие, в качестве откатов от бывшего руководства АО "Воентелеком".





ПРАВОСУДИЕ НЕ ПЕРЕХОДИТ ГРАНИЦЫ

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРАЖЕЙ В РФ ОКАЗАЛОСЬ ПОД УГРОЗОЙ





Как стало известно "Ъ", один из ведущих мировых арбитражей - при Международной торговой палате (МТП, ICC) - столкнулся с проблемой признания своих решений в России. Госсуды РФ сочли его типовую арбитражную оговорку дефектной. Юристы отмечают, что похожими формулировками пользуются большинство международных арбитражей, поэтому российская судебная практика ставит под угрозу исполнение и их решений. Руководство арбитража ICC уже обратилось к Верховному суду РФ (ВС) с просьбой урегулировать ситуацию, которая "ограничивает право российских лиц на правосудие".





НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ОБЪЯВЯТ ИНВЕСТСБОР

ЧТОБЫ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ЭНЕРГЕТИКУ РЕГИОНА



"Ъ" стали известны основные принципы обсуждаемого в правительстве проекта спецфонда для инвестиций в энергетику Дальнего Востока. Минэкономики предложило сделать отчисления в фонд обязательными для потребителей, получающих в ДФО пониженный энерготариф. На эти средства могут рассчитывать "РусГидро" или инвесторы в зеленую энергетику региона. Объем сбора пока не оценен, но сейчас энергольготы для Дальнего Востока обходятся рынку в 35 млрд руб. в год.





PRICE.RU НАБИЛИ ЦЕНУ

RAMBLER GROUP ПРОДАСТ МАРКЕТПЛЕЙС ХОЛДИНГУ АРМЕНА САРКИСЯНА



Холдинг S8 Capital монополиста на российском рынке лотерей Армена Саркисяна покупает у Rambler Group один из старейших проектов в рунете - маркетплейс Price.ru. Сделка оценивается в $12 млн. У сайта все еще известный бренд, но сравнительно маленький для маркетплейса трафик, отмечают эксперты.





ТАКСИ ВЫЗВАЛИ ЗА ГРАНИЦУ

РОССИЙСКИЕ АГРЕГАТОРЫ ЗАПУСКАЮТСЯ В ТАНЗАНИИ И ЧЕРНОГОРИИ



Российские агрегаторы такси продолжают осваивать новые зарубежные рынки. Сервис "Максим" начал работать в Черногории, где предложит в том числе поездки на катере, а inDriver запустился в Танзании и планирует инвестировать в африканский рынок "десятки миллионов долларов". Экспансия связана с растущей конкуренцией внутри страны, считают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.11.2018