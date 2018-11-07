ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 14 ноября, в размере 76.0737 руб. против 76.0926 руб. на 13 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



13.11.18 - 76.0926 руб.

10.11.18 - 75.8076 руб.

09.11.18 - 75.6711 руб.

08.11.18 - 75.6817 руб.

07.11.18 - 75.3158 руб.









































































"AK&M" от 13.11.2018