ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "МОСКВА"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "МОСКВА". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 431-е место в банковской системе Российской Федерации.



В деятельности банка установлены неоднократные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Во II квартале текущего года объём осуществлявшихся ПАО РАКБ "МОСКВА" сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ "МОСКВА". Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у её руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.



Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО РАКБ "МОСКВА" меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ.



В банке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



ПАО РАКБ "МОСКВА" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".







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