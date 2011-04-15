ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у УМ-Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО "УМ-Банк". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 293-е место в банковской системе Российской Федерации.



В структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлечённые денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности в течение текущего года "УМ-Банк" осуществлялись непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.



Банк России неоднократно (5 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении "УМ-Банка" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитная организация нарушала ограничение на осуществление операций, связанных с отчуждением активов, введённое Банком России в целях защиты интересов её кредиторов и вкладчиков.



В деятельности "УМ-Банка" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.



В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у "УМ-Банк" ООО лицензии на осуществление банковских операций.



В банке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



"УМ-Банк" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



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