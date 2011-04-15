Роснефть запускает производство инновационных присадок для бензинов экологического класса мощностью 350 т в год

Специалисты ПАО "СвНИИНП" совместно со специалистами АО "ВНИИНП" (входят в состав Корпоративного научно-проектного комплекса Роснефти) разработали первый отечественный многофункциональный пакет присадок для бензинов экологического класса К5 и выше. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Присадки улучшают характеристики бензина за счет предотвращения образования отложений в двигателе, а также очищают и устраняют уже существующий нагар. Моющие свойства присадок не уступают зарубежным аналогам, а по антикоррозионным свойствам существенно превосходит импортные многофункциональные пакеты.



Разработанный в Роснефти многофункциональный пакет присадок способен обеспечить защиту от коррозии металлических поверхностей, контактирующих с бензином, на всех этапах производства: от НПЗ до бензобака потребителя. Производство нового инновационного продукта планируется начать в 2019-2020 гг. на мощностях опытно-экспериментального производства ПАО "Средневолжский НИИ по нефтепереработке". Объём производства составит 350 т в год.



Моющие свойства присадки находятся на уровне зарубежных аналогов, а по антикоррозионным свойствам данная присадка превосходит импортные многофункциональные пакеты.



ПАО "СвНИИНП" (Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке) осуществляет научные исследования в области нефтепереработки. Это разработка современных технологий получения высококачественных смазочных материалов, присадок и битумов. В институте проводится мониторинг и исследование качества перерабатываемых нефтей и технологическое сопровождение процессов выработки и получения товарных нефтепродуктов. Проводятся работы по импортозамещению смазочных материалов, в области борьбы с коррозией.



Опытно-экспериментальное производство института специализируется на производстве масел и смазочных материалов по собственным технологиям, а также оптовой продаже этой продукции на территории России и рынках ближнего и дальнего зарубежья. Важным преимуществом института является возможность выпуска разрабатываемых им продуктов в собственном опытно-экспериментальном производстве.



АО "ВНИИНП" (Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти) на собственной материально-технической базе проводит исследования и разработки, обеспечивающие эффективное производство автомобильных и авиационных бензинов, топлив для реактивных двигателей, дизельных, судовых и котельных топлив, альтернативных жидких моторных топлив, а также присадок к топливам.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 14.11.2018