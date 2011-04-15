Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев выросла на 34.3% до 55.7 млрд руб.

Чистая прибыль Группы "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 34.3% до 55.7 млрд руб. с 41.5 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 10.8% до 688.2 млрд руб. с 621.1 млрд руб., операционная прибыль - на 54.1% до 63.8 млрд руб. с 41.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 28.6% до 87.4 млрд руб. с 68 млрд руб.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.3919% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 9.2389%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2017 год по МСФО снизилась на 11.2% до 54.448 млрд руб. с 61.312 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.63% до 917.049 млрд руб. с 868.182 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 27.36% до 56.12 млрд руб. с 77.26 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.2% до 64.982 млрд руб. с 68.548 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 0.8% до 95.5 млрд руб. с 96.3 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО Интер РАО по РСБУ за 9 месяцев 2018 года выросла в 2.4 раза до 12.8 млрд руб. с 5.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.6% до 35.2 млрд руб. с 31.5 млрд руб., валовая прибыль - на 77.4% до 10.8 млрд руб. с 6.1 млрд руб.





"AK&M" от 14.11.2018