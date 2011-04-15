Россия увеличила экспорт продукции АПК в Иорданию в 2.3 раза до $109.7 млн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе заседания Межправительственной Российско-Иорданской комиссии по развитию торгово-экономического научно-технического сотрудничества, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.



"По сравнению с прошлогодними показателями наши поставки в Иорданию увеличились в 2.3 раза до $109.7 млн. Рост произошёл благодаря расширению объемов экспорта зерновых, в частности пшеницы и ячменя", - отметил Д.Патрушев.



Наряду с этим, ключевыми экспортными статьями России являются табак и табачные изделия, а также сушеные бобовые овощи. Кроме того, по словам министра, наша страна заинтересована в дальнейшем наращивании поставок на иорданский рынок, в том числе, за счёт зерновых, мясо-молочной и рыбной продукции.



По словам Д.Патрушева, сельское хозяйство является ключевым направлением двустороннего сотрудничества России и Иордании в торгово-экономической сфере. По итогам 9 месяцев текущего года сельскохозяйственный товарооборот между странами вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $110.8 млн. При этом основная доля объемов торговли приходится на экспорт отечественной продукции АПК.



"AK&M" от 14.11.2018