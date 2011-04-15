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14/11/2018
13:30

РФПИ, AAMG и "дочка" Росатома построят центр ядерной медицины в Малайзии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сингапурская компания в области здравоохранения Asian American Medical Group и АО "Русатом Хэлскеа" (дочернее предприятие ГК "Росатом") договорились о совместной реализации проекта по строительству центра ядерной медицины в городе Искандар-Путери, Малайзия. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующее соглашение было подписано на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

Проект предполагает создание современного медицинского учреждения, специализирующегося на диагностике и лечении онкологических заболеваний. В состав центра, в том числе, войдут отделения радионуклидной диагностики, радионуклидной терапии, лучевой терапии и блок радионуклидного обеспечения на базе циклотронного радиохимического комплекса.

Проект предполагает объединение финансовых возможностей РФПИ и ГК "Росатом", а также технической экспертизы Росатома в области ядерной медицины с экспертизой AAMG, медицинской компании со штаб-квартирой в Сингапуре, акции которой торгуются на Австралийской фондовой бирже.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

АО "Русатом Хэлскеа" учреждено компанией АО "Атомэнергопром" в составе госкорпорации "Росатом" для целей развития производства оборудования и радионуклидной продукции для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также промышленного оборудования на основе радиационных технологий. Стратегической задачей АО "Русатом Хэлскеа" является организация и интеграция производственных мощностей для создания полноценного внутреннего рынка современного высокотехнологического оборудования и инновационной радионуклидной продукции и радиофармпрепаратов на их основе для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также современного промышленного оборудования на основе радиационных технологий с последующим продвижением конкурентоспособной продукции за рубеж.

Азиатская американская медицинская группа (AAMG) - медицинская группа со штаб-квартирой в Сингапуре, основанная в 1994 году. AAMG торгуется на Австралийской фондовой бирже с сентября 2009 года и специализируется на лечении заболеваний печени, лучевой и онкологической терапии, управлении проектами и консалтинге в сфере здравоохранения, а также строительстве медицинских объектов.

"AK&M" от 14.11.2018
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