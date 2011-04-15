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14/11/2018
13:42

РФПИ и Makara Capital договорились о реализации инвестпроектов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурская компания Makara Capital договорились о совместной реализации инвестиционных проектов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Сингапур, говорится в материалах РФПИ.

Договорённости предусматривают создание совместной инвестиционной платформы объёмом $200 млн для финансирования инновационных проектов в России и Азиатском регионе, которые обладают сильными фундаментальными показателями и демонстрируют устойчивый рост на глобальном уровне. РФПИ и Makara Capital объединят усилия для реализации инвестиционных проектов, связанных с инновационными компаниями в сфере технологий и интеллектуальной собственности в России и Азии. Это упростит обмен опытом, возможностями и экспертизой для масштабирования перспективных проектов, упростив российским компаниям доступ к азиатским финансовым рынкам.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

Makara Capital - глобальная компания по управлению активами со штаб-квартирой в Сингапуре, специализируется на прямых инвестициях, а структурировании и финансировании. Makara Capital управляет Makara Innovation Fund (MIF) - одним из крупнейших в Азии частных инвестиционных фондов, ориентированным на инновационные технологические компании с существенными достижениями в области интеллектуальной собственности, а также со значительным потенциалом роста на рынках Азии. Makara Innovation Fund сформировал стратегический альянс с IPOS, агентством правительства Сингапура по инновациям, для повышения качества управления портфельными компаниями, их коммерциализации и монетизации.

"AK&M" от 14.11.2018
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