Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/11/2018
13:57

РФПИ, Indorama Corporation и "Ядран-Ойл" договорились о реализации инвестпроектов в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сингапурская компания Indorama Corporation и уполномоченная правительством Республики Татарстан компания "Ядран-Ойл" договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в России. Соответствующее соглашение было подписано на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна, говорится в материалах РФПИ.

В качестве первого совместного проекта РФПИ, Indoramaи АО "Ядран-Ойл" прорабатывают возможность совместных инвестиций в дальнейшее развитие действующего газохимического комплекса "Аммоний" по производству аммиака, метанола и карбамида, расположенного в городе Менделеевск, Республика Татарстан. Indorama Corporation выступит не только в роли стратегического, но и в роли операционного партнёра.

Правительство Республики Татарстан окажет необходимую поддержку в реализации данного проекта.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

Indorama Corporation Pte Ltd является ведущим в Сингапуре производителем химикатов, полимеров, удобрений, синтетических одноразовых перчаток, текстильных и других промышленных продуктов. Компания располагает диверсифицированным производством, как на развитых, так и на приграничных развивающихся рынках.

АО "Ядран-Ойл" один из холдингов Республики Татарстан. Занимает лидирующие позиции, как в рамках основного направления деятельности - добычи нефти, переработки, поставки нефтепродуктов и нефтехимии, так и в широком спектре высокотехнологичных услуг: от утилизации промышленных отходов до строительства объектов нефтегазовой отрасли.

"AK&M" от 14.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100