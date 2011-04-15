РФПИ, Indorama Corporation и "Ядран-Ойл" договорились о реализации инвестпроектов в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сингапурская компания Indorama Corporation и уполномоченная правительством Республики Татарстан компания "Ядран-Ойл" договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в России. Соответствующее соглашение было подписано на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна, говорится в материалах РФПИ.



В качестве первого совместного проекта РФПИ, Indoramaи АО "Ядран-Ойл" прорабатывают возможность совместных инвестиций в дальнейшее развитие действующего газохимического комплекса "Аммоний" по производству аммиака, метанола и карбамида, расположенного в городе Менделеевск, Республика Татарстан. Indorama Corporation выступит не только в роли стратегического, но и в роли операционного партнёра.



Правительство Республики Татарстан окажет необходимую поддержку в реализации данного проекта.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.



Indorama Corporation Pte Ltd является ведущим в Сингапуре производителем химикатов, полимеров, удобрений, синтетических одноразовых перчаток, текстильных и других промышленных продуктов. Компания располагает диверсифицированным производством, как на развитых, так и на приграничных развивающихся рынках.



АО "Ядран-Ойл" один из холдингов Республики Татарстан. Занимает лидирующие позиции, как в рамках основного направления деятельности - добычи нефти, переработки, поставки нефтепродуктов и нефтехимии, так и в широком спектре высокотехнологичных услуг: от утилизации промышленных отходов до строительства объектов нефтегазовой отрасли.



"AK&M" от 14.11.2018