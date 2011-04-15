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14/11/2018
13:40

Имущественные налоги теперь можно оплатить банковской картой

ФНС России в пилотном режиме запустила проект, позволяющий физлицам оплачивать имущественные налоги через интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика" с помощью банковской карты. Об этом говорится в сообщении службы.

Новый функционал даст гражданам возможность быстро и без комиссии совершать платежи, а его внедрение позволит ФНС России быстрого получать статусы прохождения платежа.

В "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" теперь можно выбрать способ оплаты - "банковской картой", далее дать согласие на обработку персональных данных, ввести реквизиты карты и оплатить. Раньше при оплате налогов с помощью этого сервиса нужно было перейти на сайт кредитной организации, заключившей соглашение с ФНС России, ввести логин и пароль от онлайн-банка. Если же кредитная организация такого соглашения с Налоговой службой не имела, то нужно было распечатать платёжное поручение и оплатить.

Гражданам необходимо уплатить имущественные налоги не позднее 3 декабря 2018 года. Пользователям сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" налоговое уведомление направляется только в электронном виде. Налогоплательщикам, не имеющим "Личного кабинета", уведомления были направлены заказными письмами по почте. Если пользователю сервиса необходимо получить уведомление в бумажном виде, он должен направить в Налоговую службу соответствующий запрос. Тогда уведомление будет направлено ему как по почте, так и через "Личный кабинет".

"AK&M" от 14.11.2018
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