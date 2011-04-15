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14/11/2018
13:45

Россия и Китай подписали меморандум о таможенном регулировании электронной торговли

ФТС России и Главное таможенное управление Китая подписали меморандум о совершенствовании порядка таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых в рамках международной электронной торговли. Об этом говорится в сообщении ФТС.

Российские таможенники планируют обмениваться с китайскими коллегами логистической информацией о пересылаемых в МПО или доставляемых перевозчиками товарах, о разработках в сфере информационных систем для таможенного оформления товаров и формирования баз данных, а также о новеллах таможенного законодательства.

Для координации совместной работы ФТС России и ГТУ КНР будут проводить регулярные консультации.


"AK&M" от 14.11.2018
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