Россия и Китай подписали меморандум о таможенном регулировании электронной торговли

ФТС России и Главное таможенное управление Китая подписали меморандум о совершенствовании порядка таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых в рамках международной электронной торговли. Об этом говорится в сообщении ФТС.



Российские таможенники планируют обмениваться с китайскими коллегами логистической информацией о пересылаемых в МПО или доставляемых перевозчиками товарах, о разработках в сфере информационных систем для таможенного оформления товаров и формирования баз данных, а также о новеллах таможенного законодательства.



Для координации совместной работы ФТС России и ГТУ КНР будут проводить регулярные консультации.





"AK&M" от 14.11.2018