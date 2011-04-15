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14/11/2018
13:59

Toyota отзывает в РФ 226 автомобилей марки Prius

Toyota отзывает в РФ 226 автомобилей марки Prius. Об этом сообщил Росстандарт.

Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО "Тойота Мотор", являющимся официальным представителем Toyota на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, произведённые с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва является то, что на автомобилях Toyota Prius в силу особенностей сборки существует вероятность контакта жгута электропроводки гибридной установки и крышки электропроводки. При эксплуатации автомобиля возможно попадание пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой. Длительная эксплуатация автомобиля в таком состоянии в силу вибрации может вызвать нарушение изоляции электропроводки. Это может провести к короткому замыканию и перегреву электропроводки, что повышает риск возгорания автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей Toyota (Prius), подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах Toyota (Prius) будет выполнена проверка жгута проводов двигателя и, при необходимости, произведена замена на новый.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 14.11.2018
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