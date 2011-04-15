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14/11/2018
14:34

Совладелец Etalon Group не подтвердил сообщения о продаже своей доли

Совладелец Etalon Group не подтвердил сообщения о продаже своей доли. Об этом говорится в материалах компании.

В частности, председатель совета директоров Группы "Эталон" Вячеслав Заренков заявил: "На состоявшемся заседании я также прокомментировал недавно опубликованные в СМИ слухи о потенциальной продаже значительной доли в капитале компании. Ко мне регулярно обращаются различные заинтересованные стратегические инвесторы, особенно в свете отличных операционных результатов и позитивного прогноза дальнейшего роста Группы "Эталон". Тем не менее, я сообщил членам Совета директоров, что на обсуждение Совета директоров не выносится никакой сделки по продаже моего пакета, и я остаюсь крупнейшим акционером Группы "Эталон"".

Группа "Эталон", основанная в 1987 году Вячеславом Заренковым, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, где она представлена брендом "Эталон ЛенСпецСМУ", а также в Москве и Московской области.

С момента создания компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 6 млн кв. м недвижимости. По состоянию на 31 декабря 2017 года активы Группы "Эталон" включали 38 проектов с общей доступной для продажи реализуемой площадью равной 2.82 млн кв. м, а также производственный блок, занимающийся строительством, отделкой и эксплуатацией недвижимости.

Начиная с 20 апреля 2011 года глобальные депозитарные расписки Группы "Эталон" торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

В 2017 году Группа "Эталон" заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 512 тыс. кв. м на сумму 50240 млн руб. В 2017 году завершено строительство 423 тыс. кв. м чистой реализуемой площади.

Выручка уомпании в 2017 году составила 70.6 млрд руб., EBITDA - 13.2 млрд руб.


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