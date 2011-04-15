Минсельхоз выделит до конца года 614 млн руб. на развитие отечественного семеноводства картофеля

Минсельхоз выделит до конца 2018 года 614 млн руб. на развитие отечественного семеноводства картофеля. Об этом сообщила пресс-служба министерства.



Так, президиум совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 (ФНТП) согласовал проекты по совершенствованию отечественного семеноводства картофеля и обозначил дальнейшие планы по развитию подпрограмм, направленных на усиление продовольственной безопасности страны.



В целях обеспечения продовольственной безопасности России Минсельхозом была проведена работа, направленная на развитие и внедрение в аграрное производство научных разработок, увеличение доли использования отечественных сортов, гибридов и средств защиты растений, а также пород сельскохозяйственных животных. Ведомством были отобраны комплексные научно-технические проекты (КНТП), реализация которых позволит в перспективе отказаться от использования импортных технологий в пользу конкурентоспособных отечественных.



Президиум совета утвердил 31 проект в рамках подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ", участие в которых принимают сельхозтоваропроизводители, вузы и научные учреждения из более чем 20 регионов страны. На реализацию КНТП уже до конца 2018 года Минсельхоз предоставит субсидии на сумму 614 млн руб.



Согласно планам на следующий год, подобные проекты будут отобраны и утверждены и по другим подпрограммам - "Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы", "Создание отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы".



Кроме того, Минсельхозу поручено начать работу по созданию подпрограммы по увеличению объемов отечественных кормов и кормовых добавок для животных, а также подготовить предложения по разработке подпрограммы по созданию отечественных конкурентоспособных пород свиней.



"AK&M" от 14.11.2018