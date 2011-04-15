"Газпромнефть-Аэро" заправила "в крыло" самый большой пассажирский авиалайнер в мире

Дочерняя компания "Газпромнефть-Аэро", авиатопливного оператора "Газпром нефти", впервые обеспечила заправку самого большого пассажирского самолёта в мире - Airbus А380 авиакомпании Emirates. Об этом говорится в сообщении компании.



Заправка производилась в международном аэропорту "Пулково" одновременно в два крыла топливозаправщиками объёмом по 45 куб. м авиатоплива. Все технологические операции выполнены в соответствии с международными правилами обслуживания воздушных судов.



Заправки ежедневных рейсов Emirates по маршруту Санкт-Петербург - Дубай осуществляются в рамках долгосрочного соглашения между авиакомпанией и предприятием "Газпромнефть-Аэро". По итогам 9 месяцев 2018 года объём заправок Emirates в "Пулково" превысил 9.7 тыс. т авиатоплива, что на 10% больше показателей аналогичного периода прошлого года.



Airbus A380 - широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный самолет. Крупнейший в мире авиалайнер способен перевезти от 525 до 853 пассажиров одновременно - в зависимости от конфигурации салона. Топливные баки A380 вмещают до 248 т авиационного топлива, что обеспечивает аэробусу беспосадочный перелёт дальностью до 15.4 тыс. км.



"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года.



На сегодняшний день "Газпромнефть-Аэро" обладает крупнейшей в России сетью из восьми собственных топливозаправочных комплексов (ТЗК). С 2008 года компания инвестировала в модернизацию и развитие авиатопливной инфраструктуры отечественных аэропортов более 28 млрд руб.



Парк аэродромных топливозаправщиков компании насчитывает более 300 автомобилей объемом от 18 до 60 куб м.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Чистая прибыль компании по стандартам МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 1.5 раза к аналогичному периоду 2017 года, составив 166.4 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 49.8% - до 368.2 млрд руб.



АО "Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты более 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".



Авиакомпания Emirates создана в 1985 году и базируется в Дубае. Она осуществляет регулярные рейсы в города Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Индийского субконтинента и Азиатско-Тихоокеанского региона.



"AK&M" от 14.11.2018