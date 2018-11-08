ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 ноября в размере 67.9975 руб. против 67.6812 руб. на 14 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.11.18 - 67.6812 руб.

13.11.18 - 67.5238 руб.

10.11.18 - 66.8497 руб.

09.11.18 - 66.2155 руб.

08.11.18 - 66.0918 руб.









































































"AK&M" от 14.11.2018