ЦБ РФ установил официальный курс евро на 15 ноября в размере 76.7556 руб. против 76.0737 руб. на 14 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



14.11.18 - 76.0737 руб.

13.11.18 - 76.0926 руб.

10.11.18 - 75.8076 руб.

09.11.18 - 75.6711 руб.

08.11.18 - 75.6817 руб.











































































"AK&M" от 14.11.2018