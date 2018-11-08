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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 15 ноября в размере 76.7556 руб. против 76.0737 руб. на 14 ноября.
Курс евро за последние 5 дней:
14.11.18 - 76.0737 руб.
13.11.18 - 76.0926 руб.
10.11.18 - 75.8076 руб.
09.11.18 - 75.6711 руб.
08.11.18 - 75.6817 руб.
"AK&M" от 14.11.2018