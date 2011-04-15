Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 ноября

Банк России установил на 15 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.9786

1 Азербайджанский манат 40.0810

100 Армянских драмов 13.9554

1 Белорусский рубль 31.6931

1 Болгарский лев 39.2301

1 Бразильский реал 17.8790

100 Венгерских форинтов 23.7612

1000 Вон Республики Корея 59.8622

10 Гонконгских долларов 86.8101

1 Датская крона 10.2835

1 Доллар США 67.9975

1 Евро 76.7556

100 Индийских рупий 94.1240

100 Казахстанских тенге 18.0926

1 Канадский доллар 51.3654

100 Киргизских сомов 97.4176

10 Китайских юаней 97.8241

10 Молдавских леев 39.8112

1 Новый туркменский манат 19.4557

10 Норвежских крон 79.8289

1 Польский злотый 17.8715

1 Румынский лей 16.4707

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.7971

1 Сингапурский доллар 49.2236

10 Таджикских сомони 72.1872

1 Турецкая лира 12.4556

10000 Узбекских сумов 82.2095

10 Украинских гривен 24.4221

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 88.2200

10 Чешских крон 29.5327

10 Шведских крон 74.9523

1 Швейцарский франк 67.4779

10 Южноафриканских рэндов 47.1713

100 Японских иен 59.7072

"AK&M" от 14.11.2018