Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 ноября

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Банк России установил на 15 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.9786
1 Азербайджанский манат 40.0810
100 Армянских драмов 13.9554
1 Белорусский рубль 31.6931
1 Болгарский лев 39.2301
1 Бразильский реал 17.8790
100 Венгерских форинтов 23.7612
1000 Вон Республики Корея 59.8622
10 Гонконгских долларов 86.8101
1 Датская крона 10.2835
1 Доллар США 67.9975
1 Евро 76.7556
100 Индийских рупий 94.1240
100 Казахстанских тенге 18.0926
1 Канадский доллар 51.3654
100 Киргизских сомов 97.4176
10 Китайских юаней 97.8241
10 Молдавских леев 39.8112
1 Новый туркменский манат 19.4557
10 Норвежских крон 79.8289
1 Польский злотый 17.8715
1 Румынский лей 16.4707
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.7971
1 Сингапурский доллар 49.2236
10 Таджикских сомони 72.1872
1 Турецкая лира 12.4556
10000 Узбекских сумов 82.2095
10 Украинских гривен 24.4221
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 88.2200
10 Чешских крон 29.5327
10 Шведских крон 74.9523
1 Швейцарский франк 67.4779
10 Южноафриканских рэндов 47.1713
100 Японских иен 59.7072
"AK&M" от 14.11.2018