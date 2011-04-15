В руководящем составе набсовета АЛРОСА произошли изменения. Об этом говорится в сообщении компании.



Председателем набсовета переизбран первый заместитель председателя Правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов. Соответствующее решение члены набсовета приняли на заочном голосовании в пятницу, 9 ноября.



Первым заместителем председателя набсовета ПАО АК "АЛРОСА" избран глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. На этой должности он сменил экс-главу республики Егора Борисова.



Заместителем председателя наблюдательного совета был переизбран генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



Необходимость переизбрания руководящего состава и членов профильных комитетов возникла после того, как на внеочередном собрании акционеров АЛРОСА 22 октября 2018 года был избран новый состав наблюдательного совета.



По итогам заочного голосования 9 ноября члены набсовета утвердили также новые составы профильных комитетов.



Комитет по стратегическому планированию вновь возглавил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. В состав комитета вошли Айсен Николаев, Сергей Иванов, первый заместитель главы Сунтарского улуса Николай Александров, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров, генеральный директор НО "Целевой фонд будущих поколений РС(Я) Сергей Местников, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов, генеральный директор акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков. В состав комитета также вошли независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Олег Федоров.



Комитет по аудиту, как и прежде, полностью сформирован из независимых директоров. Председателем комитета избрана Мария Гордон. Также в его состав вошли Галина Макарова и Олег Федоров.



Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавила независимый директор Галина Макарова, в него также вошли Дмитрий Конов, Сергей Местников и Олег Федоров.



Отметим, что наблюдательный совет АЛРОСА осуществляет общее руководство деятельностью компании. В обязанности и компетенцию наблюдательного совета входит обеспечение устойчивого развития Компании и формирование ее стратегии, а также контроль за соблюдением принципов корпоративного управления, в числе которых - защита интересов всех акционеров, независимо от степени их владения в уставном капитале Компании, сотрудников Компании и её партнеров, своевременное и полное раскрытие информации и прозрачность бизнеса.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - до 3.92 млрд руб. с 4.69 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



Чистая прибыль компании за III квартал 2018 года выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, прибыль в отчетном квартале составила 24.2 млрд руб., в предыдущем квартале - 25.4 млрд руб., годом ранее - 13 млрд руб. Выручка снизилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 70.1 млрд руб. в связи со снижением объёмов продаж в каратах (-26%) на фоне роста средних цен. Рост на 19% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж. Показатель EBITDA снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% по сравнению с предыдущим годом обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.



"AK&M" от 14.11.2018