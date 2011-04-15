ЦБ объявил учётную цену золота на 15 ноября - 2626.57 руб./г против 2605.87 руб./г на 14 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 15 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2626.57 руб./грамм
Серебро: - 30.65 руб./грамм
Платина: - 1821.98 руб./грамм
Палладий: - 2415.72 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
08.11 09.11 10.11 13.11 14.11
Золото 2624.36 2604.57 2620.06 2620.43 2605.87
Серебро 31.24 31.23 31.14 31.13 30.81
Платина 1861.41 1854.25 1850.52 1847.47 1836.54
Палладий 2384.14 2390.73 2407.18 2409.74 2404.48