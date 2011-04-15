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14/11/2018
15:49

Банк России на 15 ноября повысил курс евро к рублю более чем на 68 копеек до 76.7556 руб., курс доллара США - почти на 32 копейки до 67.9975 руб.

Банк России на 15 ноября повысил официальный курс евро к рублю более чем на 68 копеек до 76.7556 руб. с 76.0737 руб., курс доллара США - почти на 32 копейки до 67.9975 руб. с 67.6812 руб. 14 ноября.

Стоимость бивалютной корзины на 15 ноября увеличилась более чем на 48 копеек (+0.67%) до 71.9386 руб. с 71.4579 руб. 14 ноября.

"AK&M" от 14.11.2018
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