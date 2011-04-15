Мираторг и Курская область создают проектную группу для реализации инвестпроектов

АПХ "Мираторг" сообщил о создании совместной с администрацией Курской области Проектной группы для создания условий необходимых для реализации текущих и запуска новых инвестпроектов в регионе. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, Мираторг строит в регионе крупнейшую в Европе роботизированную мясохладобойню мощностью переработки 4.5 млн голов свиней в год и стоимостью свыше 70 млрд руб. Реализация проекта открывает широкие возможности для создания дополнительных мощностей по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью: глубокая переработка жира, завод по производству упаковки, а также ряд других потенциальных проектов, ориентированных на экспорт.



Агрохолдинг и администрация Курской области в ходе рабочего совещания, которое состоялось на площадке строящейся мясохладобойни в посёлке Черницыно Курской области, договорились о начале работы проектной группы, которая будет курировать реализацию всего проекта по созданию в регионе вертикально-интегрированного производства свинины: зерновых компаний, комбикормовых заводов, животноводческих площадок, а также мясохладобойни, которая поставит первую продукцию на рынок уже в 2020 году. Благодаря реализации проекта в регионе будет создано более 6.6 тыс. новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят порядка 4 млрд руб. ежегодно после выхода проекта на полную мощность.



Проектная группа будет включать представителей компании, администрации, профильных региональных ведомств, а также естественных монополий. Заседания группы будут проходить еженедельно, что позволит оперативно решать возникающие вопросы и контролировать выполнение обязательств по проекту как со стороны инвестора, так и со стороны региона.



"Все ресурсы компании, лучшая экспертиза - здесь на проекте в Курской области. Общая стоимость проекта превышает 140 млрд руб. и нам критически важно, чтобы у холдинга была возможность строить мощности и развиваться, не тратя время впустую. Мы безусловно выполним все обязательства, которые как инвесторы взяли на себя и готовы рассматривать новые проекты в Курской области, прежде всего, по глубокой переработке и выпуску экспортоориентированной продукции", - сказал президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник, цитируемый в сообщении.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).



"AK&M" от 14.11.2018