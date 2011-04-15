Инфляция за неделю, с 7 по 12 ноября, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 7 по 12 ноября 2018 года, составила 0.2%. Об этом сообщил Росстат.



С начала ноября инфляция составила 0.3%, с начала года - 3.2%.



За прошедший период цены на пшено выросли на 1.7%, мясо кур - на 0.7%, муку - на 0.4%, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, маргарин и крупу гречневую - на 0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.7%, при этом огурцы стали дороже на 7.6%, помидоры - на 6.5%, лук - на 2.4%. В то же время цены на яблоки и морковь снизились на 0.2% и 0.1% соответственно.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.



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