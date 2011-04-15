Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/11/2018
16:48

Инфляция за неделю, с 7 по 12 ноября, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 7 по 12 ноября 2018 года, составила 0.2%. Об этом сообщил Росстат.

С начала ноября инфляция составила 0.3%, с начала года - 3.2%.

За прошедший период цены на пшено выросли на 1.7%, мясо кур - на 0.7%, муку - на 0.4%, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, маргарин и крупу гречневую - на 0.3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.7%, при этом огурцы стали дороже на 7.6%, помидоры - на 6.5%, лук - на 2.4%. В то же время цены на яблоки и морковь снизились на 0.2% и 0.1% соответственно.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.

AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100