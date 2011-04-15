Сосиски в России делают из мяса, Роскачество

Сосиски в России делают из мяса. Об этом сообщило Роскачество, которое исследовало 40 самых распространенных у россиян "молочных" сосисок.



"Потребительский миф о том, что сосиски делают преимущественно из сои и субпродуктов - не подтвердился", - говорится в сообщении ведомства.



В Роскачестве также опровергли легенду о том, что в сосиски кладут не только бумагу, но и мясо кошек и собак. Лишь в нескольких случаях эксперты увидели превышения по антибиотикам и микробиологическим показателям.



В то же время, как показали исследования, не все сосиски "молочные" соответствуют своей гостовской рецептуре - некоторые из них производят по техническим условиям, которые позволяют производителям легально снизить себестоимость - например, добавить мясо птицы.



По результатам испытаний сосиски "Молочные" девяти торговых марок из 40 соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Государственный Знак качества уже получили сосиски "Дымов". На Знак качества также смогут претендовать сосиски под торговыми марками "Бурятмясопром", "Восточный", "Йола", "Микоян", "Мясной дом Бородина 1997", "Пит-Продукт", "Серышевский", "Фамильные колбасы". Данные товары по своим качественным характеристикам превышают действующие ГОСТы.



Как и в некоторых других продуктах животного происхождения, в ряде марок сосисок было зафиксировано наличие антибиотиков, но только в четырёх случаях из 40 эксперты увидели превышения их допустимых норм. Это "Мясницкий ряд", "Владимирский стандарт", "Рублевский", "Ромкор".



Помимо этого, эксперты увидели крахмал, используемый для "склеивания" фарша, в семи товарах из 40 - "ВМК", "Горин Продукт" и "Мясная губернская компания"; в следовых количествах в сосисках "Атяшево", "Велком" и "Дюк", "Владимирский стандарт". Каррагинан, влагоудерживающая добавка, которая не допускается государственным стандартом, встретилась в восьми случаях - "Велком", "Дмитрогорский продукт", "Черкизово", "Малаховский", "Мясная губернская компания", "Мясная история", "Ремит", "Рублевский".



"AK&M" от 14.11.2018