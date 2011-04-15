На развитие мелиорации до 2021 года будет выделено свыше 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.



По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, в 2018 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию более 283 тыс. га мелиорированных земель, в 2019-2021 годах - ещё порядка 800 тыс. га. На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 20 млрд руб. Как отметил Д.Хатуов, развитие мелиорации будет способствовать реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК".



"AK&M" от 14.11.2018