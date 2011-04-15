На развитие мелиорации до 2021 года будет выделено свыше 20 млрд руб.
На развитие мелиорации до 2021 года будет выделено свыше 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, в 2018 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию более 283 тыс. га мелиорированных земель, в 2019-2021 годах - ещё порядка 800 тыс. га. На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 20 млрд руб. Как отметил Д.Хатуов, развитие мелиорации будет способствовать реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК".