Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/11/2018
17:59

На развитие мелиорации до 2021 года будет выделено свыше 20 млрд руб.

На развитие мелиорации до 2021 года будет выделено свыше 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, в 2018 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию более 283 тыс. га мелиорированных земель, в 2019-2021 годах - ещё порядка 800 тыс. га. На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 20 млрд руб. Как отметил Д.Хатуов, развитие мелиорации будет способствовать реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

"AK&M" от 14.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100