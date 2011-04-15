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14/11/2018
18:13

ЦБ устанавливает требования к ценным бумагам для операций банков с базовой лицензией

ЦБ устанавливает требования к ценным бумагам для операций банков с базовой лицензией. Об этом говорится в материалах Банка России.

Проект указания Банка России расширяет предусмотренный законом "О банках и банковской деятельности" перечень ценных бумаг, с которыми банкам с базовой лицензией разрешено совершать операции и сделки (ценные бумаги из котировального списка высшего уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России). К таким ценным бумагам планируется отнести в первую очередь собственные ценные бумаги банков с базовой лицензией, а также ценные бумаги, которые были приобретены до изменения статуса банка и не соответствуют требованиям закона "О банках и банковской деятельности" или которые перестали соответствовать этим требованиям в период нахождения в портфеле банка, - для обеспечения возможности их отчуждения в течение установленных сроков. Кроме того, в перечень разрешенных ценных бумаг могут войти облигации Банка России, размещаемые среди кредитных организаций в целях реализации денежно-кредитной политики.

В настоящее время проект указания Банка России "О требованиях к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг" проходит независимую антикоррупционную экспертизу.


"AK&M" от 14.11.2018
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