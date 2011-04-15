Суд поддержал ФАС в споре с Минобрнауки

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию ФАС, отменив решение Арбитражного суда Москвы по иску Министерства образования и науки РФ. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Напомним, ранее в ФАС поступила и была рассмотрена жалоба на действия Минобрнауки при закупке услуг по совершенствованию системы дополнительного образования. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 9.2 млн руб.



Комиссия ФАС установила, что заказчик при проведении закупки нарушил требования закона "О контрактной системе". В частности, в проекте контракта не была установлена пеня за просрочку заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных договором.



"AK&M" от 14.11.2018