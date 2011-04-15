В Москве завершилась реконструкция Варшавского шоссе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.



В частности, открылось движение по последнему реконструированному участку трассы от Молодцовского проезда (Проектируемого проезда N 728) до Обводной дороги на Подольск.



"Закончилась многолетняя работа по реконструкции Варшавского шоссе, той его части, что расположена за МКАД. Вы помните, что это была узкая дорога, которую проехать было сложно. Сейчас это полноценная скоростная магистраль, построены дублеры, эстакады. Сегодня открывается последнее крупное инженерное сооружение - тоннель прямого хода", - сказал Сергей Собянин, цитируемый в сообщении.



Реконструкция последнего участка Варшавского шоссе началась в сентябре 2016 года, основные работы завершились в ноябре этого года.



Раньше этот участок магистрали был двухполосным. Теперь же тут по три - пять полос движения в каждую сторону. С трассы убрали все светофоры, благодаря чему пропускная способность выросла на треть. Теперь пешеходные переходы стали надземными и подземными.



Главным объектом этого участка стал шестиполосный транспортный тоннель на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожной. Его протяжённость - 568 м, в том числе 70 м - перекрытая часть.



На участке реконструировали более 12 км дорог. В том числе 5.8 км основного хода и дублера Варшавского шоссе (три - пять полос в каждом направлении), 3.6 км боковых проездов (одна полоса), полтора километра съездов (две полосы), 331 м дороги на улице Маршала Савицкого (две полосы в каждом направлении) и 355 м Обводной дороги на Подольск (две полосы в каждом направлении).



Также на этом участке шоссе построили два надземных и два подземных перехода, установили 633 м шумозащитных экранов и наладили инженерные коммуникации.



Еще в марте этого года на Варшавском шоссе была построена эстакада длиной 606 м со съездом на улицу Маршала Савицкого. Благодаря ей исчезли затруднения на пересечении Варшавского шоссе с улицами Маршала Савицкого и 40 лет Октября.



Во II квартале следующего года планируется достроить два пешеходных моста через Варшавское шоссе. Они будут располагаться в районе улицы Железнодорожной, дома 51 и улицы Юбилейной, дома 20. Также тут благоустроят прилегающую территорию - посадят деревья и кустарники, разобьют газоны.



"AK&M" от 14.11.2018