РАД продаёт имущество банка-банкрота АКБ "Пробизнесбанк"

Российский аукционный дом (РАД) продаёт имущество банка-банкрота ОАО АКБ "Пробизнесбанк". Об этом говорится в сообщении РАД.



Торги проходят в рамках сотрудничества с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).



Так, на продажу выставлено имущество банка - квартира 270 кв. м в жилом комплексе бизнес-класса "Шуваловский". Квартира находится на 11 этаже 19-этажного ЖК.



Торги пройдут посредством публичного предложения с 8 ноября 2018 года по 27 февраля 2019 года. В течение данного периода цена будет постепенно снижаться.



Торги стартовали 8 ноября с 78.7 млн руб. Минимальная цена - 65.2 млн руб.



Квартира со свободной планировкой, без отделки. Имеется задолженность по коммунальным платежам около 3 млн руб.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Пробизнесбанка с 12 августа 2015 года. По мнению регулятора, банк проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации её деятельности.



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