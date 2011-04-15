В ТиНАО к 2030 году построят 310 км газопроводов

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы к 2030 году построят 310 км газопроводов. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.



"Потребление природного газа в ТиНАО к этому периоду возрастёт почти в три раза. Сейчас Новая Москва потребляет порядка 800 млн куб. м газа, а к 2030 году этот объём увеличится почти до 2.3 млрд куб. м", - сказал В.Жидкин.



По его словам, существенный рост потребления природного газа потребует комплексного переустройства системы газораспределения и строительства газопроводов.



"По поручению мэра Сергея Собянина разработан проект схемы газоснабжения новых округов. Он был рассмотрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Реализация этого масштабного проекта будет финансироваться как в рамках городской Адресной инвестиционной программы, так и за счёт предприятий газовой отрасли", - отметил глава Департамента.



"AK&M" от 14.11.2018