Дублёр Остафьевского шоссе откроется до конца 2019 года

Работы по строительству дублёра Остафьевского шоссе в Новой Москве планируется завершить до конца следующего года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Это будет магистраль районного значения протяжённостью 3.75 км с двусторонним движением по четырем полосам. Открыть дублёр для автомобилистов планируется до конца 2019 года", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что также предусмотрено возведение моста через реку Молодцы.



"После завершения строительства вдоль дороги обустроят тротуары шириной 2.25 м. В местах примыкания жилой застройки к новой дороге для снижения уровня шума будут установлены защитные экраны", - добавил заммэра.



По его словам, дублёр Остафьевского шоссе пройдёт по району Южное Бутово, поселениям Воскресенское, Рязановское и Щербинке.



"Таким образом, новая дорогая соединит Рязановское и Щербинку в обход перегруженного Остафьевского шоссе. Эта поперечная связь обеспечит транспортное обслуживание жилой застройки на прилегающей территории поселения Рязановское и доступность пассажиров к остановочным пунктам Курского направления железной дороги", - пояснил М.Хуснуллин.



Ранее руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что в Новой Москве проектируется и строится более 200 км дорог.



"AK&M" от 14.11.2018