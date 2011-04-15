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14/11/2018
18:22

В Москве к концу 2020 года появятся smart-дома

Строительство первых домов программы реновации по стандарту smart 1.0 должно завершиться к концу 2020 года, заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы разработали стандарт умных домов и назвали его smart 1.0. Он предполагает оборудование квартир автоматизированной системой передачи показаний счётчиков потребляемых энергоресурсов, а также автоматическое начисление счетов за них", - сказал С.Лёвкин.

По его словам, также в этих домах планируется установить систему контроля за парковочным пространством во дворах.

"Помимо этого, будут смонтированы внутридомовые и внутридворовые системы видеонаблюдения, а в подъездах установлены мониторы, которые обеспечат доступ ко всем городским информационным ресурсам и услугам", - добавил С.Лёвкин.

Таким образом, житель дома сможет оставить заявку на получение любой госуслуги в подъезде, воспользовавшись умной панелью.

"Все эти новинки заложены в стандарт smart 1.0, но мы уверены, что он будет развиваться и совершенствоваться и со временем появится следующее поколение 2.0 и 3.0", - отметил глава департамента.

С.Лёвкин уточнил, что сегодня этот стандарт закладывается в технические задания для строительства новых домов по программе реновации.

"Все дома, которые Фонд реновации будет строить с нуля по программе, обеспечат этими системами. Они появятся до конца 2020 года. Мы постарались по возможности внедрить отдельные элементы этих стандартов и в жильё, которое возводилось для переселенцев по другим программам", - подчеркнул он.

"AK&M" от 14.11.2018
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