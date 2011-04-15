Банк России сменил руководителя службы банковского надзора

Приказом председателя Банка России с 15 ноября 2018 года руководителем Службы текущего банковского надзора ЦБ РФ назначен Богдан Шабля. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Ранее он занимал должность заместителя директора Юридического департамента Банка России, в котором курировал вопросы правового обеспечения банковского регулирования и банковского надзора, а также финансового оздоровления кредитных организаций.



В системе Банка России он работает с 1996 года, обладает значительным опытом работы по надзору за кредитными организациями, полученным во время работы первым заместителем начальника Главного управления Банка России по Омской области, управляющим Отделением по Тульской области Главного управления по Центральному федеральному округу.







"AK&M" от 14.11.2018