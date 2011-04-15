Ингосстрах выплатил свыше 2 млн руб. за пострадавшее от воды здание

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере более 2 млн руб. собственнику коммерческой недвижимости за здание, повреждённое водой. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в апреле 2018 года в Москве. В результате нарушений устройства гидроизоляции кровли здания произошла протечка, которая привела к повреждению внутренней отделки помещения, принадлежащего страхователю.



Движимое и недвижимое имущество клиента, расположенное на территории страхования, обеспечено страховой защитой Ингосстраха на сумму свыше 30 млрд руб. Программа страхования предусматривает защиту от пожара, повреждений водой, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии, взрыва. Договор заключен сроком на 3 года.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программе страхования имущества более трёх лет.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 14.11.2018