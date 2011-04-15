"Аэроэкспресс" снижает тариф для детей. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Так, дети в возрасте до 14 лет смогут ездить на аэроэкспрессах за 1 руб. в период с 1 декабря 2018 по 15 января 2019 года.



Чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах "Аэроэкспресса" в аэропортах и на вокзалах. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса и действует на всех направлениях "Аэроэкспресса".



Напомним, для детей до 5 лет проезд в стандартном классе "Аэроэкспресс" всегда является бесплатным при условии предъявления документа, удостоверяющего возраст ребёнка.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11.7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 39% (РСБУ).





"AK&M" от 14.11.2018