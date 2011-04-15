Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 ноября 2018 года



ПЕРЕТЯГИВАНИЕ БЕНЗИНА

НЕЗАВИСИМЫЕ АЗС ОБВИНЯЮТ КРУПНЫЕ НЕФТЕКОМПАНИИ В ДЕФИЦИТЕ ТОПЛИВА



Решение правительства о заморозке мелкооптовых цен на топливо изменило торговую политику крупных нефтекомпаний, говорят собеседники "Ъ" на рынке. Нефтяники минимизируют продажи топлива независимым сетям АЗС, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату, и направляют топливо на собственные заправки. В Восточной Сибири, где велика концентрация независимых АЗС, такой подход уже привел к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива. Избежать полноценного кризиса, считают собеседники "Ъ", в такой ситуации можно лишь за счет зимнего падения спроса и низких цен на нефть.





ГОСУДАРСТВО ВЫСТУПИТ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ

ГТЛК МОЖЕТ КУПИТЬ ВАГОННЫЕ АКТИВЫ НА 90 МЛРД РУБЛЕЙ



Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предпринимает очередную попытку консолидировать рынок грузовых вагонов. Она намерена купить лизинговую Brunswick Rail Ильи Беляева и Первую тяжеловесную компанию (ПТК) Сергея Генералова в общей сложности за 90 млрд руб. В итоге ГТЛК может стать третьим по величине оператором вагонов в РФ с 77,3 тыс. вагонов. Эксперты не считают цену заоблачной, но недоумевают, зачем ГТЛК усложнять бизнес, заходя в сегмент прямого оперирования вагонами.





БИЗНЕС СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ

СДЕЛКИ С КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ УХОДЯТ ИЗ МОСКВЫ



Доля Москвы в общем объеме инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости за год сократилась почти на 30 процентных пунктов, достигнув исторического минимума за последнее десятилетие. Активность покупателей сместилась в Санкт-Петербург и на региональные рынки.





ОТ РАЗБОЯ НЕ ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРЕКРАТИЛ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ФРУКТОВИКА



Как стало известно "Ъ", в Россию вернулся Эльчин Ахмедов - владелец торгового дома "АйБаРус", являющегося одним из крупнейших поставщиков фруктов и овощей. Следственный комитет РФ (СКР) прекратил уголовное преследование предпринимателя, который заочно обвинялся в совершенном ровно три года назад разбое. Оказалось, что в розыск его объявили за преступление, которого вообще не было.





ХИЩЕНИЯ В НОВО-ОГАРЁВО КОМПЕНСИРУЮТ ЭТЮДАМИ

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО ОПС, УЧАСТНИКИ КОТОРОГО ОБВИНЯЮТСЯ В РАСТРАТАХ



Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела в отношении участников организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в хищении 1,3 млрд руб. в ходе строительства и реконструкции объектов в резиденции президента в Ново-Огарёво. Семь фигурантов, среди которых глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко, бывший руководитель службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) Федеральной службы охраны генерал-майор Игорь Васильев и экс-руководитель ФГУП "Атэкс" ФСО Андрей Каминов, сейчас знакомятся с материалами расследования. Нанесенный по делу ущерб следствие намерено компенсировать в том числе за счет коллекции картин известного живописца Николая Дубовского.





МИНТРАНС ОПИСАЛ СЕВМОРПУТЬ ДО 2024 ГОДА

ВЕДОМСТВО СОСТАВИЛО ПЛАН РАЗВИТИЯ АРКТИКИ



Во исполнение указа президента по увеличению грузопотока по Севморпути (СМП) к 2024 году до 80 млн тонн Минтранс разработал проект сводного плана развития маршрута. Документ включает практически все заявленные государством и инвесторами проекты. Но у ведомств и экспертов к нему уже есть ряд замечаний. В частности, план не учитывает все потребности в ледоколах, не всегда достаточно детален, а ряд добывающих и инфраструктурных проектов уже пересмотрены.





ВИЦЕ-ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД

СЫН ЮРИЯ ТРУТНЕВА ЗАНЯЛСЯ НЕФТЕДОБЫЧЕЙ



Дмитрий Трутнев, сын вице-премьера Юрия Трутнева, экс-губернатора Прикамья и бывшего главы Минприроды, заинтересовался нефтедобычей. Он стал миноритарием пермской нефтекомпании "РИД Ойл - Пермь", принадлежащей бывшему топ-менеджеру ЛУКОЙЛа Андрею Кузяеву. Источники "Ъ" на рынке не исключают, что Дмитрий Трутнев, ранее известный инвестициями в недвижимость, может заинтересоваться и другими добычными активами в крае.





ОПЕРАТОРЫ ТЯНУТСЯ К ДОМАМ

ПРАВИЛА ДОСТУПА СНОВА ДОРАБОТАЮТ



Операторы связи не теряют надежды на упрощение условий доступа в многоквартирные дома. К доработке законопроекта, разрабатываемого Минкомсвязью с 2014 года, подключился Экспертный совет при правительстве, который планирует представить новую версию документа временной комиссии Совета федерации. До сих пор инициатива не смогла пройти согласование в правительстве и администрации президента.





ИНВЕСТОРЫ ПОВЕРИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

ОЛЕГ КРЫМАСОВ И КИТ РУБИНШТЕЙН СТАЛИ СОВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРИЛОЖЕНИЯ MUST



Владелец кинотеатра "Москва" Олег Крымасов и основатель Somerset Partners Кит Рубинштейн с партнерами вложили $1,5 млн в рекомендательное приложение о кино Must. Стартап планирует зарабатывать на продвижении новинок американских студий-мейджоров. Подобные технологии для массовой аудитории уже реализованы на крупных площадках, включая Netflix, напоминают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.11.2018