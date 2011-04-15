Акционеры НОВАТЭКа 18 января переизберут совет директоров

Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" утвердил повестку внеочередного собрания акционеров, созванного на 18 января 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, на собрании будет переизбран совет директоров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 26 ноября 2018 года.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб. со 111.998 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 43% до 594.591 млрд руб. с 414.161 млрд руб.





"AK&M" от 15.11.2018