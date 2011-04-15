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15/11/2018
12:17

Госдума приняла поправки в БК, увеличивающие дополнительные поступления в бюджеты субъектов РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Бюджетный кодекс, увеличивающие дополнительные поступления в бюджеты субъектов РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Поправки закрепляют нормативы распределения между бюджетами бюджетной системы РФ доходов от уплаты ряда налоговых платежей

Предлагается, в частности, установить с 2019 года нормативы зачисления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% в бюджеты субъектов РФ на уровне 80% и в федеральный бюджет - 20% (сейчас действует 50%/50%) в связи с исключением с 2019 года движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций.

Устанавливается 100-процентный норматив зачисления в федеральный бюджет акцизов на темное судовое топливо, производимое на территории РФ.

До 1 февраля 2022 года продлевается направление доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния на финансовое обеспечение расходов федбюджета.

Документом предполагается поэтапная передача из федерального бюджета в региональные бюджеты акцизов на производимые на территории РФ автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. Закрепляются следующие нормативы зачисления указанных доходов в бюджеты субъектов РФ: в 2019 году - 86.65% в период с 1 января по 31 января включительно и 58.1% в период с 1 февраля по 31 декабря включительно, в 2020 году - 66.6%, в 2021 году - 74.9%, в 2022 году - 83.3%, в 2023 году - 91.6%, в 2024 году - 100%.

Законом исключаются положения о недопустимости одновременного финансирования мероприятий госпрограмм РФ за счет бюджетных ассигнований, источником формирования которых является Фонд развития и бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда.


"AK&M" от 15.11.2018
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