Госдума приняла поправки в БК, увеличивающие дополнительные поступления в бюджеты субъектов РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Бюджетный кодекс, увеличивающие дополнительные поступления в бюджеты субъектов РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Поправки закрепляют нормативы распределения между бюджетами бюджетной системы РФ доходов от уплаты ряда налоговых платежей



Предлагается, в частности, установить с 2019 года нормативы зачисления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% в бюджеты субъектов РФ на уровне 80% и в федеральный бюджет - 20% (сейчас действует 50%/50%) в связи с исключением с 2019 года движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций.



Устанавливается 100-процентный норматив зачисления в федеральный бюджет акцизов на темное судовое топливо, производимое на территории РФ.



До 1 февраля 2022 года продлевается направление доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния на финансовое обеспечение расходов федбюджета.



Документом предполагается поэтапная передача из федерального бюджета в региональные бюджеты акцизов на производимые на территории РФ автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. Закрепляются следующие нормативы зачисления указанных доходов в бюджеты субъектов РФ: в 2019 году - 86.65% в период с 1 января по 31 января включительно и 58.1% в период с 1 февраля по 31 декабря включительно, в 2020 году - 66.6%, в 2021 году - 74.9%, в 2022 году - 83.3%, в 2023 году - 91.6%, в 2024 году - 100%.



Законом исключаются положения о недопустимости одновременного финансирования мероприятий госпрограмм РФ за счет бюджетных ассигнований, источником формирования которых является Фонд развития и бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда.





"AK&M" от 15.11.2018