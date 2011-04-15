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15/11/2018
11:39

Рубль продолжает укрепляться в основных торгуемых парах

Рубль продолжает укрепляться в основных торгуемых парах благодаря определенному улучшению внешнего фона и стартующему периоду налоговых выплат. Ослабление американского доллара на глобальных площадках после публикации статистики в США за октябрь и снижении спроса на защитные активы позволили валютам развивающихся рынков частично восстановить позиции. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Дополнительным позитивным сигналом для рисковых активов выступают сообщения о том, что Китай может пойти на ряд торговых уступок США, что снижает градус напряженности в торговом противостоянии двух ведущих экономик. Отдельно стоит отметить санкционную тему, которая продолжает выступать для рубля ключевым раздражителем.

Рынок в очередной раз позитивно реагирует на сообщения о том, что Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций в отношении РФ до 2019 года. Одновременно помощник госсекретаря США сообщил, что США пока не определились с содержанием второго пакета санкций против РФ по "делу Скрипалей". И хотя принятие нового пакета санкций со стороны США по "делу Скрипалей" практически не вызывает сомнений, участники рынка, вероятно, пытаются пользоваться очередным периодом "затишья". При этом очевидно, что санкционные риски для российских активов остаются повышенными, и любые новые негативные сигналы будут неизбежно ослаблять рубль и ОФЗ.

"AK&M" от 15.11.2018
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