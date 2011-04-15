Средний размер лимитов по кредитным картам вырос впервые за год. Как говорится в сообщении НБКИ, в III квартале 2018 года данный показатель увеличился на 5.3% по сравнению со II кварталом 2018 года и составил 48.2 тыс. руб.



Самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (92.5 тыс. руб.), Камчатском крае (71.8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (68.6 тыс. руб.), Сахалинской области (68.1 тыс. руб.) и Республике Саха (Якутия) (66.5 тыс. руб.).



Самый низкий уровень среднего размера лимита по кредитным картам - в Республике Ингушетия (30.7 тыс. руб.), Республике Алтай (31.4 тыс. руб.), Астраханской области (31.6 тыс. руб.), Республике Карачаево-Черкесия (31.8 тыс. руб.) и Ивановской области (32.9 тыс. руб.).





"AK&M" от 15.11.2018