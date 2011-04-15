Кабмин внёс в Госдуму законопроект, регулирующий деятельность лизинговых компаний

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего введение регулирования деятельности лизинговых компаний, определённых в категорию специальных субъектов лизинговой деятельности, связанных с государством и получающих государственную поддержку или претендующих на неё. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Такие лизинговые компании предлагается отнести к некредитным финансовым организациям, регистрировать их путём внесения сведений в реестр субъектов лизинговой деятельности Банка России. Для лизинговых компаний, сведения о которых внесены в реестр субъектов лизинговой деятельности, предлагается ввести саморегулирование на лизинговом рынке.



Принятие превентивных мер по повышению транспарентности лизинговой деятельности позволит отслеживать качество роста и при необходимости принимать своевременные меры по предотвращению несостоятельности крупнейших лизингодателей, напрямую или косвенно связанных с государством, полагает кабинет министров.



Российский рынок лизинга за двадцать лет своего развития достиг значительного размера. Чистые инвестиции в лизинг (стоимость имущества, переданного в лизинг) по МСФО оцениваются в 1.5 трлн руб., активы лизингового сектора по МСФО составляют около 2.5 трлн руб., лизинговый портфель (все неполученные будущие платежи) - 3.5 трлн руб. Минимальная оценка величины кредитных требований лизингового сектора к экономике составляет около 4% ВВП. Среди финансовых рынков лизинговый сектор занимает второе место по величине кредитных требований после банковского портфеля.



"AK&M" от 15.11.2018