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15/11/2018
14:16

Роскомнадзор и Google обсудили урегулирование ситуации со штрафом

Роскомнадзор и Google обсудили урегулирование ситуации с административным штрафом. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам встречи заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина с представителем компании Google Дороном Авни.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов по исполнению компанией Google положений российского законодательства.

Одним из ключевых моментов переговоров стало обсуждение ситуации вокруг нарушения компанией требований российского закона по обеспечению фильтрации поисковой выдачи Google от запрещённой в России информации. Д.Авни представит предлагаемые механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.

Роскомнадзор также предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который был подписан 1 ноября 2018 года крупнейшими российскими медиахолдингами и интернет-компаниями. Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя и соответсвует механизмам, используемым Google.

Google - сстема поиска информации в сети интернет (включая русскоязычный интернет). Возможность поиска картинок и новостей; автоматический перевод англоязычных страниц.


"AK&M" от 15.11.2018
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