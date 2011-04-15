"Газпром нефть" открыла второе месторождение на шельфе Охотского моря

"Газпромнефть-Сахалин", дочерняя компания "Газпром нефти", завершила бурение и испытание поисково-оценочной скважины на Баутинской структуре Аяшского лицензионного участка на шельфе Охотского моря. Об этом говорится в сообщении компании.



По результатам выполненных работ открыто месторождение углеводородов, геологические запасы которого оцениваются свыше 137 млн т нефтяного эквивалента. Новое месторождение получит название "Тритон" в честь античного морского бога, сына Нептуна.



Решение о бурении на Баутинской структуре было принято на основании глубокого геологического изучения региона, интерпретации данных сейсморазведки 3D, а также успешного опыта бурения на Аяшском участке. В 2017 году здесь было открыто месторождение "Нептун", одно из крупнейших на сахалинском шельфе. Его запасы составили 415 млн т нефти по категориям С1+С2.



При строительстве скважины на Баутинской структуре применялись передовые технологические решения, что позволило выполнить работы качественно и в срок.



Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа о. Сахалин, в 55 км от береговой линии. Глубина моря на участке - до 90 м. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2.15 тыс. кв. км.



"Газпромнефть-Сахалин" - дочерняя компания "Газпром нефти". Основной вид деятельности - поиск, разведка и разработка морских месторождений нефти и газа. Компания является оператором геологоразведочных работ на Долгинском нефтяном месторождении, Северо-Западном лицензионном участке, Хейсовском лицензионном участке, Северо-Врангелевском лицензионном участке, а также Аяшском лицензионном участке в Охотском море.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Чистая прибыль компании по стандартам МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 1.5 раза к аналогичному периоду 2017 года, составив 166.4 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 49.8% - до 368.2 млрд руб.



"AK&M" от 15.11.2018